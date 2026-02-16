Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

В Москве просят конфисковать жилье, сдававшееся исполнителям теракта в «Крокусе»

В Москве попросили конфисковать квартиру, сдававшуюся исполнителям теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о жилье, которое исполнители теракта снимали перед нападением на концертный зал.

16 февраля суд приступил к прениям сторон по делу о теракте в подмосковном концертном зале. Заседание прошло в закрытом режиме.

Всего по делу проходит 19 обвиняемых — Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Шахромджон Гадоев, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, а также Алишер Касимов (Все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

Ранее сообщалось, что адвокат потерпевших раскрыл подробности о сроке для соучастников теракта в «Крокусе».