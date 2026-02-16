Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 16 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

В Москве просят конфисковать жилье, сдававшееся исполнителям теракта в «Крокусе»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве попросили конфисковать квартиру, сдававшуюся исполнителям теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о жилье, которое исполнители теракта снимали перед нападением на концертный зал.

16 февраля суд приступил к прениям сторон по делу о теракте в подмосковном концертном зале. Заседание прошло в закрытом режиме.

Всего по делу проходит 19 обвиняемых — Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Шахромджон Гадоев, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, а также Алишер Касимов (Все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

Ранее сообщалось, что адвокат потерпевших раскрыл подробности о сроке для соучастников теракта в «Крокусе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Военные оценили рост эффективности российских дронов

    С театра Кадышевой потребовали миллионы рублей через суд

    Бывшая жена Башарова подала на него в суд

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok