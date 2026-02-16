В Европе задумались об усилении ядерных сил Великобритании и Франции

ENSG: В Европе обсуждают усиление роли ядерных сил Великобритании и Франции

В Европе обсуждают пять вариантов политики в сфере ядерного сдерживания. Об этом говорится в докладе Европейской группы ядерных исследований (ENSG).

Уточняется, что обсуждения на данную тему ведутся в европейских кругах в области обороны и безопасности с февраля 2024 года. В документе отмечается, что в последние годы возросла угроза ядерной эскалации на европейском континенте, и подчеркивается важность надежного ядерного сдерживания. На этом фоне ENSG рассматривает различные опции, в том числе усиление роли ядерных сил Великобритании и Франции и разработку общеевропейских сил сдерживания, а также разработку новых независимых национальных средств ядерного сдерживания.

При этом в краткосрочной перспективе наиболее надежным и осуществимым сценарием эксперты называют опору на «ядерный зонтик» США.

Ранее сообщалось, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жестко отреагировал на планы Европы создать собственный ядерный арсенал.