16:39, 16 февраля 2026Экономика

В Кремле высказались о мерах при резком росте цен на ЖКУ

Песков: Если в отдельных случаях резко растут цены на ЖКУ, нужно принимать меры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александра Попова / ТАСС

Если в отдельных случаях в России происходит резкий рост цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), нужно это отслеживать и принимать меры. Так заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Где-то граждане жалуются на резкий рост платы [за услуги ЖКХ]. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — подчеркнул пресс-секретарь.

Эти слова стали пояснением к предыдущему высказыванию Пескова по поводу резкого роста цен на ЖКУ, которое он сделал в четверг, 12 февраля. Тогда пресс-секретарь президента заявил, что рост квартплаты у россиян не должен быть таким резким, и Кремль следит за этой ситуацией.

Песков добавил, что власти будут предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем.

Ранее россияне массово пожаловались на высокие счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. В частности жительница Калининградской области получила счет за свет на 126 тысяч рублей.

