Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 16 февраля 2026Россия

В Крыму сообщили о готовности принять Трампа

Константинов: Крым готов принять Трампа с официальным визитом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Крым готов принять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — подчеркнул он.

По его словам, крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.

Ранее в МИД РФ заявили, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились прекрасные отношения, но политики в Европе хотят их разрушить. Благодаря взаимоуважению и взаимной человеческой симпатии во время встречи в Анкоридже лидеры России и США смогли достичь понимания.

До этого эксперты сообщили, что Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Россией как с великой державой. Соответствующее намерение Трампа подтверждает возобновление диалога между американским и российским военными ведомствами, прекратившими взаимодействие перед началом конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Фуркад оценил полученное после дисквалификации российского биатлониста золото

    Иран поставил условие США

    Губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край

    В Крыму сообщили о готовности принять Трампа

    Депутаты Госдумы встретятся с членами конгресса США

    Белый дом прокомментировал информацию о подготовке атаки на Иран

    Одну категорию россиян предупредили о повышении пенсий в августе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok