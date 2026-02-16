Константинов: Крым готов принять Трампа с официальным визитом

Крым готов принять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — подчеркнул он.

По его словам, крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.

Ранее в МИД РФ заявили, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились прекрасные отношения, но политики в Европе хотят их разрушить. Благодаря взаимоуважению и взаимной человеческой симпатии во время встречи в Анкоридже лидеры России и США смогли достичь понимания.

До этого эксперты сообщили, что Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Россией как с великой державой. Соответствующее намерение Трампа подтверждает возобновление диалога между американским и российским военными ведомствами, прекратившими взаимодействие перед началом конфликта на Украине.

