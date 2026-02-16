В Китае начали продавать секс-видео со скрытых камер в отелях с россиянами

В отелях Китая находят установленные в номерах скрытые камеры, которые записывают секс-видео ради продажи. Как пишет Shot, стремящиеся заработать таким образом заранее заезжают в отели, устанавливают камеры в укромных местах с видом на кровать. Некоторые камеры транслируют происходящее в прямом эфире.

По данным канала, особо среди китайских вуайеристов ценятся ролики с россиянками или другими девушками славянской внешности: на них якобы делается пометка russians, что становится «гарантией повышенного внимания» для видео.

Канал также привел скриншот неназванного Telegram-канала, где якобы продают такие ролики. На них по-русски написан ценник — он варьируется от 650 до 1100 рублей за ежемесячную подписку, также продают годовые «абонементы» за как минимум 3000 рублей.

В РСТ сообщения назвали фейком

На данные отреагировали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), заявив, что у них такой информации не было ни разу.

Вице-президент объединения Юрий Барзыкин посчитал сообщения фейком. «Только у нас сотни тысяч туристов туда выезжают, и если бы это было, мы бы об этом узнали», — прокомментировал он.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия заявил, что выяснить личность злоумышленников, которые установили скрытые камеры, практически невозможно. «Я допускаю, что в Китае есть ответственность за скрытую съемку, и она достаточно суровая. Другой вопрос, что люди узнают о случившемся только постфактум. Например, они съездили куда-то отдохнуть, а после этого столкнулись с тем, что видео с ними где-то всплыло», — пояснил юрист.

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

Он подчеркнул, что подача иска к китайскому отелю не обещает успешного исхода дела, так как администрация может сослаться на гостей, поведение которых невозможно контролировать.

О проблеме известно как минимум десять лет

В начале февраля «Би-би-си» рассказало о похожем случае, произошедшем в 2023 году. Тогда жертвами стала пара из Гонконга. Парень рассказал, что он с девушкой провел ночь в отеле в Шэньчжэне, на юге Китая, а спустя три недели, просматривая порно в соцсети, случайно наткнулся на видео с ними из того самого номера. Неизвестные злоумышленники сняли, как пара занимается сексом, смонтировали часовой ролик и выложили его в открытый доступ.

«Би-би-си» отмечает, что проблема порнороликов, снятых скрытой камерой, существует в Китае как минимум десять лет. В апреле 2025 года правительство Китая даже ввело новые правила, обязав владельцев отелей регулярно проверять номера на наличие скрытых камер. Журналисты же нашли тысячи видеороликов, снятых скрытыми камерами в гостиничных номерах и продаваемых под видом порнографии (не уточняется, речь только о Китае, или и о других странах тоже), а также шесть различных сайтов и приложений. В них утверждали, что они управляют более чем 180 шпионскими камерами в гостиничных номерах.

Большая часть материалов распространяется через Telegram, который заблокирован в Китае, но широко используется там для незаконной деятельности. Журналист рассказал, что, выдав себя за обычного пользователя, заплатил 450 юаней (65 долларов) за месячный доступ к одному из сайтов для прямых трансляций. У него была возможность выбрать один из пяти различных видеопотоков, на каждом из которых отображалось несколько гостиничных номеров — изображение становилось видимым, как только гость включал в номере свет, вставив свою ключ-карту.

Авторы материала смогли распознать, что одна из камер находилась в номере отеля в Чжэнчжоу, попали в него и нашли камеру, спрятанную в вентиляционном канале в стене. Кроме того, несмотря на строгие правила КНР по продаже и использованию шпионских камер, их оказалось относительно легко приобрести на крупнейшем в стране рынке электроники в Хуацянбэй.