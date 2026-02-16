Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:46, 16 февраля 2026ПутешествияЭксклюзив

В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

Вице-президент РСТ Барзыкин усомнился в данных о тайной съемке в отелях Китая
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал сообщения о скрытых съемках интимного характера с участием россиян в отелях Китая, рассказал вице-президент объединения Юрий Барзыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео с российскими туристами и продавать эти ролики в соцсетях. Уточняется, что веб-трансляции интимного характера из гостиничных номеров набирают популярность в Поднебесной.

«РСТ ничего об этом не известно. У нас такой информации не было ни разу. Думаю, что это фейк. Только у нас сотни тысяч туристов туда выезжают, и если бы это было, мы бы об этом узнали», — прокомментировал Барзыкин.

Ранее житель Гонконга, остановившийся в гостиничном номере в китайском городе Шэньчжэнь со скрытой камерой, ненамеренно стал героем шпионского порно. Он случайно обнаружил на видео себя и свою девушку, когда просматривал порноканал в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Раскрыты подробности передачи Сабуровым мотоциклов вагнеровцам

    Названы ключевые выводы Мюнхенской конференции по безопасности для России

    Президент ФФККР Сихарулидзе рассказал о настроении Петросян перед дебютом на Олимпиаде

    Вопрос смены главы Европейского ЦБ задумали решить до ухода Макрона с поста президента

    Фитнес-гуру из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы не похудевшей ученицы

    Раскрыты подробности о новых случаях оспы обезьян в России

    В смартфонах Xiaomi нашли скрытую функцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok