В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

Вице-президент РСТ Барзыкин усомнился в данных о тайной съемке в отелях Китая

Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал сообщения о скрытых съемках интимного характера с участием россиян в отелях Китая, рассказал вице-президент объединения Юрий Барзыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео с российскими туристами и продавать эти ролики в соцсетях. Уточняется, что веб-трансляции интимного характера из гостиничных номеров набирают популярность в Поднебесной.

«РСТ ничего об этом не известно. У нас такой информации не было ни разу. Думаю, что это фейк. Только у нас сотни тысяч туристов туда выезжают, и если бы это было, мы бы об этом узнали», — прокомментировал Барзыкин.

Ранее житель Гонконга, остановившийся в гостиничном номере в китайском городе Шэньчжэнь со скрытой камерой, ненамеренно стал героем шпионского порно. Он случайно обнаружил на видео себя и свою девушку, когда просматривал порноканал в Telegram.