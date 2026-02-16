Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 16 февраля 2026Силовые структуры

В России оценили высказывания проживающего в Лондоне бизнесмена

Суд Москвы заочно приговорил к 9 годам бизнесмена Чичваркина за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к 9 годам лишения свободы бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) за распространение фейков о Российской армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Именно на таком наказании настаивал прокурор, представляющий сторону государственного обвинения. Процесс проходил в отсутствие подсудимого. Чичваркин объявлен в международный розыск. Он проживает в Лондоне.

Суд оценил высказывания 51-летнего бизнесмена в соцсетях о действиях Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции как недостоверные и признал его виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти и вражды»), а также по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

В октябре 2025 года ФСБ заявила о причастности Чичваркина к деятельности «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО. В отношении него и остальных участников движения возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok