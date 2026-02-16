В России оценили высказывания проживающего в Лондоне бизнесмена

Суд Москвы заочно приговорил к 9 годам бизнесмена Чичваркина за фейки о ВС РФ

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к 9 годам лишения свободы бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) за распространение фейков о Российской армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Именно на таком наказании настаивал прокурор, представляющий сторону государственного обвинения. Процесс проходил в отсутствие подсудимого. Чичваркин объявлен в международный розыск. Он проживает в Лондоне.

Суд оценил высказывания 51-летнего бизнесмена в соцсетях о действиях Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции как недостоверные и признал его виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти и вражды»), а также по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

В октябре 2025 года ФСБ заявила о причастности Чичваркина к деятельности «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО. В отношении него и остальных участников движения возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества.