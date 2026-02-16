Военные оценили рост эффективности российских дронов

Командир Олимп: Эффективность и дальность российских FPV-дронов выросла

Эффективность российских беспилотников возросла за счет новых компонентов. Возможности аппаратов оценил командир отделения расчетов FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Олимп в беседе с РИА Новости.

«За последний год качество дронов у нас улучшилось в разы. На подготовку к использованию теперь уходит гораздо меньше времени. Они приходят уже практически готовые — подключил и полетел», — сказал он.

По словам военного, у российских беспилотников увеличилась дальность полета. Также аппараты начали оснащать улучшенной оптикой. Командир добавил, что в войска регулярно поставляют улучшенные модели FPV-дронов.

В январе Минобороны России сообщило, что первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в Вооруженные силы. Аппараты могут нести различную полезную нагрузку, включая противотанковые мины ТМ-62.