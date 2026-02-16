Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 16 февраля 2026Наука и техника

Военные оценили рост эффективности российских дронов

Командир Олимп: Эффективность и дальность российских FPV-дронов выросла
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Эффективность российских беспилотников возросла за счет новых компонентов. Возможности аппаратов оценил командир отделения расчетов FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Олимп в беседе с РИА Новости.

«За последний год качество дронов у нас улучшилось в разы. На подготовку к использованию теперь уходит гораздо меньше времени. Они приходят уже практически готовые — подключил и полетел», — сказал он.

По словам военного, у российских беспилотников увеличилась дальность полета. Также аппараты начали оснащать улучшенной оптикой. Командир добавил, что в войска регулярно поставляют улучшенные модели FPV-дронов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В январе Минобороны России сообщило, что первые тяжелые FPV-дроны «Кощей» готовы к передаче в Вооруженные силы. Аппараты могут нести различную полезную нагрузку, включая противотанковые мины ТМ-62.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Умерла народная артистка УССР Людмила Юрченко

    Зареме Мусаевой отменили приговор в Верховном суде

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    Банк России понизил курс доллара

    Рианна оконфузилась перед камерой на Неделе моды в Нью-Йорке

    Россиянам назвали оптимальное время для покупки валюты

    Россиян предупредили о смертельной опасности популярных препаратов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok