Безработица в европейской стране достигла пиковых значений

Guardian: Безработица в Британии выросла до пикового со времен пандемии уровня

В последнем квартале прошлого года уровень безработицы в Великобритании вырос до 5,2 процента. Об этом сообщила The Guardian.

Достигнутый результат оказался самым высоким с I квартала 2021 года. Число сотрудников, числящихся в штатах компаний, упало на 130 тысяч за год и на 46 тысяч — за квартал.

По словам директора Управления национальной статистики Лиз Маккеон, полученные результаты свидетельствуют о слабой активности на рынке труда. При этом количество вакансий оставалось в целом стабильным с середины прошлого года. Это означает, что число безработных на одну вакансию увеличилось, достигнув нового постпандемического максимума. Одновременно растет количество увольнений и падают темпы роста заработной платы в частном секторе. Сегодня они оказались на самом низком уровне за последние пять лет.

Уточняется, что реальная годовая заработная плата за период с октября по декабрь 2025 года выросла всего на 0,8 процента.

В конце прошлого месяца безработица в Германии выросла до самого высокого за 12 лет уровня. Власти страны назвали это тревожным сигналом. К концу января безработными в ФРГ числились в общей сложности свыше трех миллионов граждан.