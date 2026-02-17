Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 17 февраля 2026Наука и техника

Испытания универсального заправщика для ВКС России завершат

МО России: Испытания универсального заправщика для ВКС завершат в 2026 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Испытания универсального заправщика специальными жидкостями (ЗСЖУ) на шасси «Урал-43206» для Воздушно-космических сил (ВКС) России завершат в 2026 году. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Минобороны (МО) страны Владимир Демиров.

По его словам, опытный образец ЗСЖУ построен по схеме «пять в одном», которая «позволит заменить три устаревших заправщика специальными жидкостями еще советских разработок». «Государственные испытания нового образца планируются к завершению в 2026 году», — сказал Демиров.

Начальник уточнил, что на одном базовом шасси будут реализованы функции заправки авиационными маслами и маслосмесями, спиртом и водоспиртовыми смесями, а также гидравлическими жидкостями.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее Демиров сообщил газете «Известия», что Вооруженные силы (ВС) России используют дроны для доставки горючего в зоне проведения специальной военной операции.

Там же он заметил, что служба горючего ВС России получила новые топливозаправщики с защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

    Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

    В России началась масштабная зачистка среди судей

    Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

    Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

    Раскрыта стоимость роскошного образа Анфисы Чеховой на прогулке у дома

    Глава украинской делегации рассказал о начале переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok