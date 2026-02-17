Известная телеведущая обратилась к похитителям ее 84-летней матери

Телеведущая Саванна Гатри призвала похитителей ее матери поступить правильно

Известная американская телеведущая Саванна Гатри обратилась в соцсетях к людям, похитившим ее 84-летнюю мать Нэнсии Гатри, и призвала их поступить правильно. Об этом сообщает Sky News.

В ролике Саванна Гатри отметила, что с момента исчезновения ее матери прошло две недели. Она добавила, что семья надеется на то, что она вернется домой.

«Я хотела сказать тому человеку, у которого моя мать или кто знает о том, где она находится, что никогда не поздно. Никогда не поздно поступить правильно. Мы верим, что в основе каждого человека лежит доброта», — сказала ведущая.

Как отметили в издании, Гатри опубликовала ролик вскоре после того, как ФБР объявила о том, что была найдена перчатка, похожая на те, которые носил предполагаемый похититель матери ведущей. Уточнялось, что на перчатке есть следы ДНК.

Ранее сообщалось, что неизвестные потребовали многомиллионный выкуп за мать Гатри. Уточнялось, что речь идет о сумме в биткоинах.

О том, что неизвестные похитили мать телеведущей, стало известно 3 февраля. В последний раз Нэнси Гатри видели в субботу, 31 января, когда ее навещали дети. Отмечалось, что она испытывает трудности с передвижением, поэтому она не могла покинуть дом без посторонней помощи.