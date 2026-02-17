Курс доллара в России вырос

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 76,74 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) повысил официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 18 февраля, составят примерно 76,74 рубля. Для сравнения, во вторник, 17 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 76,62 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 12 копеек.

Курс евро, в свою очередь, напротив, понизили на 17 копеек — с 91.04 до 90,87 рубля. Котировки китайского юаня остались почти без изменений, на уровне 11,09 рубля.

Ряд экспертов отмечают, что нынешний курс рубля является излишне крепким. Это наносит ущерб как российским экспертам, так и федеральному бюджету, дефицит которого продолжает расти. Ряд кризисных отраслей экономики при таком раскладе не может рассчитывать на дополнительную господдержку.

Более оптимальным вариантом глава ВТБ Андрей Костин называл коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, пояснил он, отечественные экспортеры увеличат выручку, а госказна получит дополнительные поступления от продажи энергоресурсов.