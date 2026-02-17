Реклама

14:52, 17 февраля 2026Россия

Медведев высказался о приоритетах России

Зампред Совбеза Медведев: Приоритеты России формируются из внешних вызовов
Майя Назарова

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России заявил, что приоритеты страны формируются из внешних и внутренних вызовов. Его высказывание приводит РИА Новости.

Экс-президент РФ выступил перед выпускниками курса «Основы российской государственности» — представителями ведущих российских компаний, которые входят в управленческое ядро государства.

Медведев также отметил, что при формировании приоритетов важно учитывать сложившуюся в стране социально-экономическую ситуацию.

До этого зампред Совбеза призвал пересмотреть все отношения России с другими государствами. Медведев выразил уверенность в том, что рано или поздно в Россию «побегут все, кто проклинает нашу страну, президента, нас с вами».

Еще раньше политик подчеркнул, что спецоперация на Украине помогла России увидеть, кто друг, а кто — не очень.

