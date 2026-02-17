Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:22, 17 февраля 2026Бывший СССР

Мирошник назвал число погибших от ударов ВСУ россиян

Мирошник: Более 20 россиян погибли от ударов ВСУ за неделю
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более 20 россиян погибли от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 147 мирных жителей: ранены 126 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек. (…) Самому младшему пострадавшему — четыре года», — рассказал Мирошник.

По его словам, ВСУ усилили удары по Белгородской, Херсонской и Запорожской областям, а также Луганской народной республике (ЛНР). Мирошник добавил, что 82 процента пострадавших получили ранения из-за ударов дронов.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР пострадали 23 человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву. Чего ожидает Москва от предстоящих переговоров по Украине?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Россиян предупредили о росте числа гаражных автосервисов

    Профессиональный спортсмен пожаловался на боль в пенисе после керлинга

    Раскрыты детали массированного налета ВСУ на фоне запланированных в Женеве переговоров

    Медведь расправился с фермером и ранил еще девятерых

    Шипулин назвал условие возврата золотой медали Олимпиады-2014

    Смену риторики европейских политиков по отношению к России объяснили

    Развеян миф об одном из самых популярных способов похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok