Мужчина украл из музея древнеегипетские артефакты

В Австралии поймали мужчину, укравшего из музея древнеегипетские артефакты

В Австралии 52-летнему мужчине предъявили обвинение в краже древних экспонатов из Музея искусств и археологии в городе Кабултура. Об этом сообщает NBC News.

Подозреваемый проник в музей рано утром 13 февраля. Он разбил витрину, украл древнеегипетские артефакты и скрылся. Ему удалось вынести из здания деревянную статуэтку кошки возрастом 2600 лет и 3300-летнее ожерелье, а также маску и воротник мумии.

Полицейские нашли большинство украденных ценностей спустя два дня. Преступник спрятал их в автодоме, который оставил на стоянке у пристани. Спустя несколько часов его поймали на острове Рассел. При нем была статуэтка кошки.

Некоторые возвращенные артефакты оказались повреждены.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили музей «Последняя штаб-квартира Наполеона» в бельгийской коммуне Женап. Они похитили золотое кольцо в 18 карат с пятью бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту.