Россия
20:33, 17 февраля 2026Россия

На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

Губернатор Дрозденко: На месте обрушения здания в Сертолово нашли три тела
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Сертолово Ленобласти на месте обрушения здания в воинской части нашли три тела. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

По его словам, на месте проводятся следственные действия. Разбор завалов продолжается с помощью спецтехники.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва в военной комендатуре под Санкт-Петербургом стали три человека.

Первые сообщения о происшествии появились днем 17 февраля. Предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем этаже здания. В результате произошло частичное обрушение. Причина произошедшего пока неизвестна.

В сети также появились кадры с места взрыва. На них видно, что разрушения затронули два верхних этажа в угловой части здания.

