На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

В Сертолово Ленобласти на месте обрушения здания в воинской части нашли три тела. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.
По его словам, на месте проводятся следственные действия. Разбор завалов продолжается с помощью спецтехники.
Ранее сообщалось, что жертвами взрыва в военной комендатуре под Санкт-Петербургом стали три человека.
Первые сообщения о происшествии появились днем 17 февраля. Предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем этаже здания. В результате произошло частичное обрушение. Причина произошедшего пока неизвестна.
В сети также появились кадры с места взрыва. На них видно, что разрушения затронули два верхних этажа в угловой части здания.