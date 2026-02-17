Реклама

22:49, 17 февраля 2026Спорт

Оценены шансы Мбаппе забить команде Моуринью в Лиге чемпионов

«Реал» стал фаворитом в матче с «Бенфикой» в плей-офф Лиги чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pablo Morano / Reuters

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» одержать победу над португальской «Бенфикой», которую возглавляет Жозе Моуринью, в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Букмекеры видят фаворитом «Реал» с коэффициентом 1.95 на победу. Аналитики оценивают вероятность успеха мадридцев в 50 процентов, на ничью дают коэффициент 4,00 (24 процента), а на хозяев — 3,75 (26 процентов). Ожидают голевой футбол: тотал больше 2,5 за 1,55, «обе забьют» — 1,53.

На гол нападающего Килиана Мбаппе в ворота команды Моуринью предлагают коэффициент 1.80.

Матч на стадионе «Да Луш» стартует сегодня в 23:00 по московскому времени.

