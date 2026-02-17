Петросян прокомментировала результат короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала результат в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит ТАСС.
Спортсменка заявила, что не волновалась во время выступления. «Я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже», — добавила она. Петросян осталась довольна баллами, подчеркнув, что примерно столько и загадывала.
Спортсменка получила за выступление 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.
В короткой программе соревнуются 29 фигуристок. Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля.
