19:52, 17 февраля 2026Спорт

Пластический хирург рассказал о жульничестве прыгунов с трамплина при помощи пениса

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Итальянский пластический хирург Алессандро Литтара рассказал, что проводил процедуры по увеличению пениса прыгунам с трамплина с использованием гиалуроновой кислоты. Его слова приводятся в Telegram-канале РЕН ТВ.

Специалист объяснил, что спортсмены обращались за инъекциями гиалуроновой кислоты. «За последние годы я выполнил свыше трех тысяч подобных процедур, так что обладаю солидным опытом», — отметил Литтара. По его словам, после коррекции пациенты нередко переходят на белье и одежду на размер больше.

Поводом для обсуждения проблемы стали публикации в немецком таблоиде Bild, где впервые появились спекуляции об инъекциях. Из-за разговоров о необычном виде допинга в преддверии Олимпийских игр в Милане скандал уже окрестили «пенисгейтом».

В ответ Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела жесткие меры контроля. Теперь все костюмы будут оснащаться защищенными от взлома микрочипами, которые сканируются до и после прыжка для выявления любых изменений. Кроме того, используются улучшенные 3D-измерения спортсменов в экипировке, а новый дизайн комбинезонов затрудняет подгонку манжет и области паха.

