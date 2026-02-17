Реклама

10:47, 17 февраля 2026Силовые структуры

Появилась информация о многомиллиардном имуществе российского чиновника

В Новосибирске суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Новосибирске суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб», созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Стоимость активов оценивается в более чем 10 миллиардов рублей.

Надзорное ведомство выяснило, что Фролов, находясь на госслужбе, незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Чтобы скрыть доходы и реальное финансовое положение, он оформлял имущество на родственников и доверенных лиц. Полученные средства вкладывал в развитие бизнеса и приобретение дорогостоящих активов.

В ноябре 2025 года Заельцовский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск Генпрокуратуры: у чиновника и аффилированных лиц конфисковали землю, дом, нежилые помещения, 13 автомобилей, квартиры в России, Турции, Грузии и Таиланде, а также Алтайскую транспортную компанию — всего на сумму более 460 миллионов рублей. Однако суд отказался передавать государству сам агрохолдинг. Прокуратура обжаловала последнее решение.

Ранее Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск к заместителю председателя Нижегородского областного суда Вячеславу Сапеге, который сумел за годы госслужбы разбогатеть и оформить на родственников дорогостоящее имущество.

