Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:59, 17 февраля 2026Культура

Продюсер объяснил отмену концерта Лолиты в Волгограде

Продюсер Бабичев: Концерт Лолиты в Волгограде отменили из-за репутации певицы
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев связал отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Волгограде с особым менталитетом горожан. Его слова приводит «Абзац».

«Волгоград — это город-герой, легендарный город. Думаю, там политика немного другая», — пояснил Бабичев. Он уточнил, что жители Волгограда не хотели бы принимать в своем городе артистов с запятнанной репутацией.

15 февраля стало известно, что концерт Лолиты в Волгограде был отменен на фоне зрительского бойкота. По данным Shot, за неделю до шоу было куплено меньше половины билетов. Отмечалось, что на ситуацию с отменой выступления артистки повлияло обращение бойцов специальной военной операции к прокурору Волгоградской области.

В 2025 году несколько концертов Лолиты также не состоялось после жалоб активистов. Выступления Милявской в Ижевске, Костроме, Ульяновске, Томске и других городах были отменены. В 2024 году общественники добились отмены юбилейного тура Лолиты после ее появления на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы топ-5 самых упоминаемых россиянами стран

    В России стало меньше магазинов детской одежды

    Фигуру Риты Оры в откровенном виде раскритиковали в сети

    В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

    В Госдуме прокомментировали сообщения о дате полной блокировки Telegram в России

    Российский экспорт одного вида шоколада подскочил до максимума

    Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok