Продюсер объяснил отмену концерта Лолиты в Волгограде

Продюсер Бабичев: Концерт Лолиты в Волгограде отменили из-за репутации певицы

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев связал отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Волгограде с особым менталитетом горожан. Его слова приводит «Абзац».

«Волгоград — это город-герой, легендарный город. Думаю, там политика немного другая», — пояснил Бабичев. Он уточнил, что жители Волгограда не хотели бы принимать в своем городе артистов с запятнанной репутацией.

15 февраля стало известно, что концерт Лолиты в Волгограде был отменен на фоне зрительского бойкота. По данным Shot, за неделю до шоу было куплено меньше половины билетов. Отмечалось, что на ситуацию с отменой выступления артистки повлияло обращение бойцов специальной военной операции к прокурору Волгоградской области.

В 2025 году несколько концертов Лолиты также не состоялось после жалоб активистов. Выступления Милявской в Ижевске, Костроме, Ульяновске, Томске и других городах были отменены. В 2024 году общественники добились отмены юбилейного тура Лолиты после ее появления на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.