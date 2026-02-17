Реклама

Из жизни
07:36, 17 февраля 2026

Профессиональный спортсмен пожаловался на боль в пенисе после керлинга

Олег Парамонов
Кадр: @shaggydarts180 / TikTok

Британский профессиональный игрок в дартс Скотт Уильямс пожаловался на боль после попытки освоить незнакомый вид спорта. Об этом сообщает издание The Sun.

Уильямс занимает 44-е место в мировом рейтинге дартсменов и приехал в Швейцарию на показательные выступления. Заодно он решил испытать себя в керлинге — зимнем спорте, в который играют на Олимпиаде. Попытка оказалась неудачной во всех отношениях и повлекла легкую травму еще до выхода на лед.

В видео на TikTok спортсмен рассказал о впечатлениях. По его словам, он в жизни не встречал такого болезненного спорта. «У меня болят ноги, болит шея, болит пенис, — посетовал Уильямс. — Потому, наверное, что я прищемил его молнией. Но это другая история. Не играйте в керлинг».

Ранее в Индонезии женщина отрезала пенис бойфренду, который женился на другой и купил ей мотоцикл. Индонезийка рассказала, что встречалась с пострадавшим с 2019 года, однако он постоянно изменял ей с другими женщинами, а в 2023 году сыграл свадьбу с одной из любовниц.

