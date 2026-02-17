Реклама

Наука и техника
16:11, 17 февраля 2026Наука и техника

Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

JMR: Совершение совместных покупок может вызывать тревогу на повседневной основе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Совместные покупки могут вызывать больше тревоги, чем выбор товаров только для себя, однако снизить уровень эмоционального напряжения помогает простое уточнение предпочтений других людей. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of Marketing Research (JMR).

В серии из семи экспериментов с участием более двух тысяч человек ученые сравнили эмоциональные реакции при выборе товара для себя, для другого человека и для совместного использования. Оказалось, что именно решения для общего потребления чаще сопровождались повышенной тревожностью. При этом объективная сложность выбора не менялась — участникам предлагали одинаковое количество вариантов.

Авторы установили, что ключевую роль играет неопределенность. Если человек не знает предпочтений других или подозревает, что они отличаются от его собственных, усиливается чувство ответственности и неуверенности. Это влияет и на итоговое решение: при совместных покупках люди чаще выбирают «безопасные» и наиболее популярные варианты.

Исследователи подчеркивают, что понимание этого механизма важно как для потребителей, так и для компаний, ориентированных на групповые покупки. Простое уточнение ожиданий может снизить эмоциональную нагрузку и сделать совместные решения более комфортными.

Ранее стало известно, что регулярные аэробные нагрузки уменьшают симптомы депрессии и тревожности.

