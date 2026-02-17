Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

JMR: Совершение совместных покупок может вызывать тревогу на повседневной основе

Совместные покупки могут вызывать больше тревоги, чем выбор товаров только для себя, однако снизить уровень эмоционального напряжения помогает простое уточнение предпочтений других людей. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of Marketing Research (JMR).

В серии из семи экспериментов с участием более двух тысяч человек ученые сравнили эмоциональные реакции при выборе товара для себя, для другого человека и для совместного использования. Оказалось, что именно решения для общего потребления чаще сопровождались повышенной тревожностью. При этом объективная сложность выбора не менялась — участникам предлагали одинаковое количество вариантов.

Авторы установили, что ключевую роль играет неопределенность. Если человек не знает предпочтений других или подозревает, что они отличаются от его собственных, усиливается чувство ответственности и неуверенности. Это влияет и на итоговое решение: при совместных покупках люди чаще выбирают «безопасные» и наиболее популярные варианты.

Исследователи подчеркивают, что понимание этого механизма важно как для потребителей, так и для компаний, ориентированных на групповые покупки. Простое уточнение ожиданий может снизить эмоциональную нагрузку и сделать совместные решения более комфортными.

