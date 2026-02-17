Раскрыты подробности приговора Варданяну

Minval: Варданян будет отбывать свой срок в тюрьме и учреждении строгого режима

Бывший госминистр упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян будет отбывать 10 лет своего срока в тюрьме и еще столько же в учреждении строгого режима. Об этом сообщило издание Minval.

«Ему [Варданяну] назначено 20 лет лишения свободы: первые 10 лет — в тюрьме, оставшиеся 10 — в учреждении строгого режима», — говорится в сообщении.

Утром 17 февраля Военный суд Баку приговорил политика к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Ранее суд вынес приговор другим лидерам упраздненной НКР. В их число вошли предпоследний президент непризнанной республики Араик Арутюнян, экс-командующий Армией обороны НКР Лева Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, спикер парламента Давид Ишханян, а также бывший министр иностранных дел Давид Бабаян. Все они были признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.