Роскомнадзор заявил о работе 18 тысяч экстремистских и террористических групп в Telegram

РКН: В Telegram действуют 18 тысяч экстремистских и террористических групп

В Telegram продолжают быть доступны 18 тысяч каналов и отдельных материалов экстремистской и террористической направленности, которые российские власти требовали заблокировать на платформе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роскомнадзоре.

«Остаются не ограниченными в Telegram более 154 тысяч каналов, об удалении которых в этот мессенджер были направлены требования (...), в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических каналов и отдельных материалов», — заявили в ведомстве «Ленте.ру».

Ранее в Telegram резко увеличилось число заблокированных групп. Если 14 февраля площадка отчиталась о блокировке 76 тысяч каналов, распространявших запрещенный контент, то 15 февраля — уже о блокировке 254 тысяч, а 16 февраля — 187 тысяч каналов.

10 февраля стало известно, что работа Telegram в России ограничивается из-за нарушений законодательства. Кроме того, сообщалось, что мессенджеру грозит штраф на сумму более 60 миллионов рублей. Его причиной был назван отказ удалять запрещенный контент.