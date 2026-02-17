Сменившая гражданство Касаткина снялась с матча против россиянки Андреевой

Сменившая гражданство Касаткина снялась с матча против Андреевой из-за травмы

Сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское Дарья Касаткина снялась с матча против россиянки Мирры Андреевой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Об этом сообщается на сайте WTA.

Уточняется, что Касаткина приняла такое решение из-за травмы правого бедра. Соперницу по третьему кругу Андреева узнает позже. Она сыграет с победительницей матча между немкой Эллой Зайдель и румынкой Жаклин Кристиан.

17 января депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Касаткину за получение австралийского гражданства. Он сравнил слова теннисистки о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях, которые якобы утверждают, что довольны своей жизнью.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.