Стало известно об исчезновении сообщений в Telegram у россиян

Россияне сообщают о некорректной работе мессенджера Telegram: у ряда пользователей периодически пропадают отправленные сообщения, а на главной странице приложения появляется заставка «нет чатов». На это обратило внимание РИА Новости.

Помимо этого, отмечает агентство, иногда в мессенджере пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Так, при выборе контакта приложение начинает сбоить и открывает переписку с одним и тем же адресатом до полной перезагрузки Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в Telegram продолжают быть доступны 18 тысяч каналов и отдельных материалов экстремистской и террористической направленности, которые российские власти требовали заблокировать на платформе.

10 февраля стало известно, что работа Telegram в России ограничивается из-за нарушений законодательства. Кроме того, сообщалось, что мессенджеру грозит штраф на сумму более 60 миллионов рублей. Его причиной был назван отказ удалять запрещенный контент.