Страна НАТО поможет страдающим от американской нефтяной блокады кубинцам

Испания предоставит Кубе гуманитарную помощь в связи с ужесточением эмбарго

Испания передаст Кубе, страдающей от фактически введенной американцами нефтяной блокады, гуманитарную помощь на сумму миллион евро. Соответствующее заявление главы МИД королевства Хосе Мануэля Альбареса со ссылкой на испанские СМИ приводит «Интерфакс».

По словам министра, который провел в Мадриде встречу с кубинским коллегой Бруно Родригесом, экстренную помощь Мадрид направит «для облегчения нужд кубинского народа в условиях ужесточения эмбарго». Отмечается, что продовольствие и медицинские товары на указанную сумму Гаване предоставит Испанское агентство международного сотрудничества и развития через Всемирную продовольственную программу и Панамериканскую организацию здравоохранения.

Испания, как и США, является членом НАТО, куда она вступила в 1982 году. Действующее правительство Педро Санчеса последовательно противится росту военных расходов до 5 процентов от ВВП, к которому европейские страны призывает администрация президента США Дональда Трампа. Куба в свою очередь долгое время была частью Испанской империи, фактически прекратившей существование после поражения в войне с США в 1898 году, итогом которой стал переход латиноамериканской страны под контроль американцев.

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу, на фоне которого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на острове «действительно критической».