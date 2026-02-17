Трамп оценил предстоящие переговоры по Украине

Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве важными и простыми

Американский президент Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры по украинскому урегулированию в Женеве важными и простыми. Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами политик оценил, что это значительные переговоры. При этом, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от предстоящих контактов, он уточнил: «Это будет очень просто».

Он призвал Киев скорее оказаться за столом переговоров.

Ранее сообщалось, что делегация Украины прибыла в Женеву. Российская делегация вылетела на переговоры в Швейцарию.