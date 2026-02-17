Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

13:32, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме сравнили Telegram с наркотиком

Депутат Матвейчев заявил, что 10 лет назад россияне могли жить без Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что раньше россияне могли жить без мессенджера Telegram, который могут полностью заблокировать 1 апреля. Его слова передает «Газета.Ru».

«Десять лет назад мы жили, не умирали, рожали детей, радовались жизни, жарили шашлыки, получали откуда-то информацию без всякого Telegram и даже не знали о том, что он существует или будет существовать, и как не умерли, точно так же мы не умрем», — сказал депутат.

Материалы по теме:
В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление
В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление
10 февраля 2026
«По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»
«По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»
27 января 2026

Матвейчев также сравнил Telegram с наркотиком для «информационно зависимых людей». По мнению парламентария, если платформу все же заблокируют в России, то у некоторых людей возникнет «ломка», однако, как считает депутат, она пройдет.

17 февраля издание Baza со ссылкой на неназванные источники в нескольких ведомствах сообщило, что Telegram могут полностью заблокировать 1 апреля. Утверждалось, что ограничения будут вводиться по аналогии с Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Роскомнадзор, комментируя эту информацию, заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

