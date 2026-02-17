В России звезда фильма «9 рота» пойдет под суд

В Москве осудят актера Смольянинова за высказывания о ВС РФ

В Москве осудят актера Артура Смольянинова за высказывания о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды») УК РФ.

По данным следствия, Смольянинов в интервью, которое он дал из-за рубежа, сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение. На имущество актера в России наложен арест. Расследование уголовного дела против него завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Смольянинов, ставший звездой после фильма «9 рота», в настоящее время живет в Латвии. Он там сталкивается с серьезной бюрократией, из-за которой проблематично записаться даже в барбершоп. Актер уехал из России после начала СВО.

Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что звезду «9 роты» объявили в международный розыск. Он говорил, что не возражает против ядерного удара по России.