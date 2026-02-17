Зеленский пригрозил России санкциями в первый день переговоров в Швейцарии

Украинский лидер Владимир Зеленский в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулирования конфликта начал угрожать России санкциями. Об этом пишет РИА Новости.
«Сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО», - заявил президент.
Прибалтийские и северные страны Евросоюза призывают руководство блока ударить еще по ключевой отрасли российской экономики.
Ранее Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции в отношении десяти спортсменов из России.