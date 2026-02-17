Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

13:08, 17 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский пригрозил России санкциями в первый день переговоров в Швейцарии

Президент Зеленский пригрозил РФ санкциями в первый день переговоров в Женеве
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулирования конфликта начал угрожать России санкциями. Об этом пишет РИА Новости.

«Сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО», - заявил президент.

Прибалтийские и северные страны Евросоюза призывают руководство блока ударить еще по ключевой отрасли российской экономики.

Ранее Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции в отношении десяти спортсменов из России.

