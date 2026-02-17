Зеленский сделал заявление о выборах на Украине

Зеленский: Выборы на Украине могут быть проведены одновременно с референдумом

Выборы на Украине могут быть проведены одновременно с референдумом. Такую возможность допустил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит Axios.

Однако глава государства уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться в случае прекращения огня на два месяца. Так он ответил на предложение президента США Дональда Трампа организовать голосование. В то же время Зеленский утверждает, что 90 процентов украинцев выступают против проведения выборов.