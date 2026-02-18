«Далека от народа». В России прокомментировали резонансное высказывание живущей в США правнучки Хрущева о Крыме

Шеремет назвал предательством слова правнучки Хрущева Нины о Крыме

Правнучка генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) в 1953 – 1964 годы Никиты Хрущева, при котором Крым был передан Украине, Нина в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) прокомментировала решение своего предка.

Это был менеджерский ход Хрущева. Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской Нина Хрущева правнучка Никиты Хрущева

Заявление оказалось резонансным и вызвало волну критики в России, в том числе в самом Крыму.

В Госдуме сочли слова правнучки Хрущева о Крыме предательством

Член комитета Государственной Думы по безопасности Михаил Шеремет, для которого Крым является малой родиной, назвал предательством слова Хрущевой.

Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории Михаил Шеремет депутат Госдумы

По словам депутата, правнучка генсека ЦК КПСС, более 30 лет проживающая в США, не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма и демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме 2014 года.

Эти заявления сделаны в духе предателей России Михаил Шеремет депутат Госдумы

Шеремет добавил, что некогда Россия и Украина являлись частью единого государства, пока Киев не пошел по пути национализма и нацизма.

Бывшие сенаторы от Крыма пристыдили Хрущеву

Бывший сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова правнучки Хрущева чушью. Он считает неправильным решение ее предка, последствия которого «расхлебывают» сегодня.

Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским Сергей Цеков Бывший сенатор от Крыма

Ольга Ковитиди, ранее также представлявшая Крым в Совете Федерации, в свою очередь, призвала правнучку Хрущева учить историю. Также она отметила, что «Россия ни перед кем не захлопывает двери», поэтому Хрущева может лично посетить Крым и пообщаться с его жителями. После этого, по мнению политика, она не будет делать таких заявлений.

Решение Хрущева Ковитиди назвала «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму, да и в самой России», уточнив, что имеет в виду «Крымскую весну», которая стала предвестницей начавшейся «Русской весны».

Крым — не Украина, а часть великого Русского мира и сердце России Ольга Ковитиди экс-сенатор

Крым могли передать Украине для укрепления власти Хрущева

Крым перешел из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республику в состав Украинской Советской Социалистической Республики на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. После распада Советского Союза, в декабре 1991 года Крым оказался в составе независимой Украины. Однако в марте 2014 года по итогам референдума полуостров вернулся в состав России.

По некоторым данным, передача Крыма Украине в 1954 году была скорее личной инициативой Хрущева. Так, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что это сделали для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС, которому нужны были голоса украинских начальников.

Причина — голоса, личная власть Владимир Мединский помощник президента РФ

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, озвучивал мнение, согласно которому Хрущев фактически подарил Украине Крым. А после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила с «барского плеча» России, указал он.

Что касается воссоединения территорий, по словам российского лидера, Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям. «Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе?» — указал президент РФ.