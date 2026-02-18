Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:05, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем в глазах друзей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carcharadon / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Tifu3 рассказала, как опозорилась перед своими друзьями во время совместной поездки на автомобиле по сафари-парку. Незадолго до ее начала девушка выпила много кофе, забыв о том, что этот напиток может оказывать мочегонный эффект.

«Примерно на середине прогулки мне ужасно захотелось в туалет, при этом мы ехали очень медленно, чтобы посмотреть на всех животных. На карте, которую нам дали, не были указаны уборные, так что я оказалась в полной заднице. Поэтому я просто смирилась с ситуацией и сказала им, что мне нужно сходить в туалет прямо в машине. В окружении друзей на заднем сиденье я быстро допила остатки холодного кофе, спустила штаны и присела на корточки, поднеся пустой стаканчик к своим гениталиям, и просто пописала прямо там», — призналась девушка.

Материалы по теме:
«Это отнимает радость жизни». Люди во всем мире одержимы правильным питанием. Почему такая забота о здоровье только вредит?
«Это отнимает радость жизни». Люди во всем мире одержимы правильным питанием. Почему такая забота о здоровье только вредит?
26 декабря 2025
Люди верят в целебные свойства спермы. Как этот и другие мифы о ней могут нанести вред здоровью?
Люди верят в целебные свойства спермы. Как этот и другие мифы о ней могут нанести вред здоровью?
15 января 2026
«Гениталии не могут пахнуть как пинаколада». О чем говорит странный запах рыбы в интимной зоне и можно ли от него избавиться?
«Гениталии не могут пахнуть как пинаколада». О чем говорит странный запах рыбы в интимной зоне и можно ли от него избавиться?
20 января 2026

Ее спутники отнеслись к ситуации с юмором. Более того, они снимали происходившее на смартфоны и подбадривали свою подругу. Остаток поездки стаканчик с новым содержимым провел на центральной консоли машины, а сам инцидент служил поводом для шутливых и саркастичных комментариев до конца дня.

«Видео, где я писаю, в итоге выложили в социальные сети. Но сделано это было с моего согласия и после того как я убедилась, что моя вагина не стала его главной звездой — там видна лишь моя моча и на несколько секунд моя задница», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как оконфузилась во время посещения тематического парка развлечений Universal Studios в США. По словам 19-летней девушки, через несколько часов после еды она почувствовала «запах смерти».

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Организаторы крутой выставки в Москве объявили даты проведения

    ВСУ ударили по Чувашии

    Личность обеспечившего успех с Россией в Женеве дипломата раскрыли

    Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

    Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем в глазах друзей

    В США назвали лучшие авианосцы 2026 года

    Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok