ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

Власти Евросоюза (ЕС) не нашли бюджетные средства до 2028 года на поддержку граничащих с Россией стран-членов объединения, пострадавших от последствий украинского конфликта. Об этом сообщает журнал Politico.

Европейцы подготовили так называемый «Отчет по восточным пограничным регионам». По начальной задумке, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония могли бы использовать средства фонда ЕС по региональному развитию как гарантии для получения кредитов от таких европейских международных институтов, как Европейский банк реконструкции и развития или Европейский инвестиционный банк.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что ЕС препятствует заключению мира на Украине из-за угрозы финансового коллапса.