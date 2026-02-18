Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 18 февраля 2026Мир

ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

Politico: ЕС не нашел средства до 2028 года на поддержку граничащих с РФ членов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) не нашли бюджетные средства до 2028 года на поддержку граничащих с Россией стран-членов объединения, пострадавших от последствий украинского конфликта. Об этом сообщает журнал Politico.

Европейцы подготовили так называемый «Отчет по восточным пограничным регионам». По начальной задумке, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония могли бы использовать средства фонда ЕС по региональному развитию как гарантии для получения кредитов от таких европейских международных институтов, как Европейский банк реконструкции и развития или Европейский инвестиционный банк.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что ЕС препятствует заключению мира на Украине из-за угрозы финансового коллапса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

    Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

    В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

    ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

    В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

    В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

    В Госдуме назвали предательством слова правнучки Хрущева о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok