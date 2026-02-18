Реклама

18:32, 18 февраля 2026

Игрок сделал ставку на проезжающие по мосту машины и выиграл 20,2 миллиона рублей

Игрок выиграл 20,2 миллиона рублей, поставив на число проезжающих по мосту машин
Канадский стример сделал ставку на точное число машин, проезжающих по деревенском мосту, и выиграл 20,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Первый спорт».

Коэффициент составил 18,00. Игрок сделал ставку на то, что по случайному мосту в канадской глубинке за полминуты проедет ровно девять машин. Его прогноз сбылся.

Тренд на ставки на количество автомобилей на перекрестках и мостах сейчас бьет рекорды популярности в Северной Америке.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 1,1 миллиона рублей на победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open-2026. Джокович победил, а россиянин выиграл 6,38 миллиона рублей.

