12:45, 18 февраля 2026Из жизни

Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

Никита Савин
Крупный ковровый питон забрался в общественный туалет в австралийском национальном парке. Об этом пишет What's The Jam.

Инцидент произошел в парке Икара-Флиндерс-Рейнджес, штат Южная Австралия. На видео, снятое рейнджерами парка, попал момент, когда они осматривают унитаз, в котором притаилась змея.

В ролике видно, как один из сотрудников открывает крышку унитаза и показывает, что в чаше сидит крупный питон. После этого рейнджер просит змею никуда не уходить. Ролик заканчивается тем, что змееловы обсуждают, как лучше вытащить питона из унитаза.

Позже представитель Ассоциации рейнджеров Южной Австралии заявил, что незваный гость был благополучно пойман, а работа туалета восстановлена. «Всегда проверяйте место, куда садитесь» — добавил сотрудник ассоциации.

Ранее в Малайзии мужчина нашел питона в туалете парикмахерской. Змею извлекли из туалета спасатели.

