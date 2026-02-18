Лавров: Матерное высказывание Зеленского о россиянах не нуждается в комментариях

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, включая его нецензурный призыв выслать российских граждан из стран Запада, не нуждается в комментариях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Употребил слово из четырех букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в большом напряжении был с утра. На этом фоне тут же в зале Мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады», — высказался дипломат.

Лавров указал на отсутствие желания у Зеленского мирного урегулирования конфликта с Россией, отметив его отказ вывести Вооруженные силы Украины с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. По мнению главы МИД России, матерное высказывание политика о россиянах является следствием его пренебрежительного отношения к русскоязычному населению страны, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик. В частности, министр напомнил, что в 2021 году Зеленский в одном из интервью порассуждал о разнице между «людьми» и «особями».

Ранее Лавров заявил о планах России вернуть «исконно русские земли в родную гавань». Дипломат добавил, что Москва также намерена добиться соблюдения языковых, религиозных и культурных прав населения на Украине и устранить угрозы национальной безопасности.