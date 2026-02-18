Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 18 февраля 2026Мир

Личность обеспечившего успех с Россией в Женеве дипломата раскрыли

NZZ: Ключевую роль в организации переговоров в Женеве сыграл дипломат Люхингер
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: National Security and Defence Co / Reuters

Ключевую роль в организации переговоров в трехстороннем формате Россия — СШАУкраина в Женеве сыграл глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер. Личность обеспечившего успех встречи дипломата раскрыла газета Neue Zuercher Zeitung (NZZ).

Уточняется, что Люхингер выступал одним из организаторов саммита мира в Бюргенштоке летом 2024 года, в котором Москва не принимала участие.

Издание подчеркивает, что Швейцария продолжает поддерживать с российской стороной хорошие дипломатические отношения. В феврале глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис посетил Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Люхингер присутствовал на этой встрече.

Авторы материала предположили, что швейцарскому дипломату удалось установить связь с посленником президента США Стивом Уиткоффом. Отмечается, что ранее Швейцарии долго не удавалось наладить отношения с основными фигурами из второй администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Владимир Зеленский после трехсторонних переговоров в Женеве заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Организаторы крутой выставки в Москве объявили даты проведения

    ВСУ ударили по Чувашии

    Личность обеспечившего успех с Россией в Женеве дипломата раскрыли

    Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

    Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем в глазах друзей

    В США назвали лучшие авианосцы 2026 года

    Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok