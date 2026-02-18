Личность обеспечившего успех с Россией в Женеве дипломата раскрыли

NZZ: Ключевую роль в организации переговоров в Женеве сыграл дипломат Люхингер

Ключевую роль в организации переговоров в трехстороннем формате Россия — США — Украина в Женеве сыграл глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер. Личность обеспечившего успех встречи дипломата раскрыла газета Neue Zuercher Zeitung (NZZ).

Уточняется, что Люхингер выступал одним из организаторов саммита мира в Бюргенштоке летом 2024 года, в котором Москва не принимала участие.

Издание подчеркивает, что Швейцария продолжает поддерживать с российской стороной хорошие дипломатические отношения. В феврале глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис посетил Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Люхингер присутствовал на этой встрече.

Авторы материала предположили, что швейцарскому дипломату удалось установить связь с посленником президента США Стивом Уиткоффом. Отмечается, что ранее Швейцарии долго не удавалось наладить отношения с основными фигурами из второй администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Владимир Зеленский после трехсторонних переговоров в Женеве заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США.