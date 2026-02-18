Реклама

Бывший СССР
13:19, 18 февраля 2026Бывший СССР

МИД высказался о паузе СВО

Захарова: Москва не будет ставить СВО на паузу для перевооружения Киева Западом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Москва не намерена ставить специальную военную операцию (СВО) на паузу, так как этим может воспользоваться Запад для перевооружения Киева. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они что — считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Мало того, еще и не считаясь с потерями, в том числе со своей, с киевско-режимной стороны», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что для реализации таких решений странам Запада следует «поискать дураков» у себя.

Ранее в Женеве завершился второй раунд переговоров по Украине. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Диана Давитян.

