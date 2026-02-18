Назван главный провокатор раннего старения

Косметолог Атагишиева: Дефицит витаминов влияет на преждевременное старение кожи

Врач-косметолог, хирург, кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева назвала способ предотвратить раннее старение. Как дольше сохранять молодость, она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Атагишиевой, главным провокатором преждевременного старения является разрушение коллагена. По ее словам, этот белок составляет до 30–40 процентов всех белков организма, и снижение его количества приводит к потере тонуса кожи, появлению морщин и ухудшению состояния соединительной ткани.

Эксперт отметила, что разрушение коллагена провоцируют дефицит магния, повышенный уровень глюкозы и недостаток витамина С, а также хронический стресс. «Если глюкоза повышена, то начинается гликация — процесс, при котором сахар "склеивает" белки, и коллаген становится более ломким, менее эластичным», — объяснила она.

Атагишиева также подчеркнула, что образ жизни и питание играют важную роль в сохранении коллагена. По ее словам, правильное питание, восполнение дефицита нутриентов и снижение стрессовой нагрузки помогают замедлить преждевременное старение и поддерживать здоровье кожи и тканей надолго.

Ранее проведенный среди пожилых людей опрос показал, что очевидные признаки старения обычно появляются в возрасте между 40 и 50 годами. По данным исследования, наиболее значительным признаком считают появление боли во время движения.