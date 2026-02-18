Реклама

11:37, 18 февраля 2026

Неспособность плакать оказалась признаком серьезной болезни у женщины

Metro: Резкая боль в костях оказалась признаком спондилоартрита у британки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

50-летняя британка Джиллиан Бест была подростком и готовилась к поступлению в университет, когда у нее появились первые признаки серьезного аутоиммунного заболевания, включая резкую боль в костях и неспособность плакать. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Бест, в 19 лет она не смогла встать с постели, чтобы пойти в уборную, и даже не могла плакать от боли в костях. Родственник попытался отнести девушку в санузел, но прикосновения были мучительными. Тогда он положил Бест на свой скейтборд и осторожно довез на нем до туалета. Позже в тот же день ее отвезли в больницу, где сделали укол обезболивающего, и постепенно боль утихла.

Врачи диагностировали у Бест анкилозирующий спондилоартрит (АС) — аутоиммунную воспалительную форму артрита, которая поразила ее бедра и позвоночник. Спустя несколько лет у нее также развилась болезнь Крона. «При хронических заболеваниях боль включает в себя всевозможные факторы: усталость, плохой сон, плохое настроение, а это, в свою очередь, делает боль невыносимой. Я прочитала, что в некоторых случаях при АС позвоночник может отниматься, а ребра деформироваться и сдавливать сердце, грудную клетку и легкие», — вспоминает женщина.

С ежедневной болью Бест живет уже больше 30 лет. Она научилась справляться с ней при помощи подобранных врачом препаратов и аккуратных физических нагрузок.

Ранее американка списывала проблемы с памятью на проявления менопаузы, но оказалась смертельно больна. Ее дочь Дженни рассказала, что развивающуюся у матери деменцию выдали необычные кухонные привычки, которых раньше за ней не замечали.

