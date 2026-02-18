Появились подробности об исчезновении втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга

RT: Мать сестер из Петербурга хотела переждать в деревне до окончания поисков

Мать втянутых в секту «Русская православная церковь — Царская империя» 11-летней Ирины и 18-летней Марины хотела переждать в глухой деревне до окончания поисков. Подробности об исчезновении сестер из Санкт-Петербурга появились в публикации RT.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, после завершения поисков россиянка с дочерями планировала отправиться в Ульяновск, где у нее есть жилье.

Собеседник канала пояснил, что поиски осложнялись тем, что у пропавших не было мобильных телефонов из-за убеждений, в связи с чем отследить их было невозможно. По его словам, мать девочек очень религиозна, но не придерживается традиционных церковных канонов, а верит в идеи старообрядцев.

Ранее сообщалось, что пропавших в Санкт-Петербурге сестер нашли во Владимирской области. До этого их бабушка рассказала, что больше года назад мать привела дочерей в секту «Русская православная церковь — Царская империя». Там они якобы прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу. Однако 9 февраля сестры снова исчезли.

Позднее в сети распространилось видео, на котором пропавшие запечатлены вместе с матерью. Старшая из девочек на камеру заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет», а также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.