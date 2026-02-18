Реклама

13:29, 18 февраля 2026Забота о себе

Раскрыт неочевидный принцип эффективного похудения

Специалист по питанию Камачо-Карденоса: Время приема пищи связано с потерей веса
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MariaKovaleva / Shutterstock / Fotodom

Исследовательница в области питания и спорта из Испании Альба Камачо-Карденоса считает, что время приема пищи напрямую связано с набором или потерей веса. Неочевидный принцип похудения она раскрыла в разговоре с The Independent.

Специалист рассказала, что провела исследование, показавшее, что эффективность похудения выше, если люди ограничивают «окно» приема пищи до восьми часов в сутки. Она уточнила, что такой принцип питания требует разделить сутки на две части: в течение 8 часов можно есть все, а в течение 16 часов — ничего.

«Похоже, что преимущества связаны не с конкретным временем еды, а с общим периодом 16-часового голодания», — объяснила она. Камачо-Карденоса добавила, что при таком питании люди теряли на 1,6-2,8 килограмма больше по сравнению с теми, кто питался обычно.

Однако издание со ссылкой на других экспертов отмечает, что проведенное Камачо-Карденосой исследование требует дополнительного изучения. По их мнению, пока есть сомнения относительно того, что люди худели из-за времени приема пищи, не из-за дефицита калорий.

Ранее нутрициолог Ирина Гейкало объяснила, почему зимой усиливается аппетит и появляется тяга к жирной пище. По ее мнению, в холода больше хочется есть из-за скрытого обезвоживания.

