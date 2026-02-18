Реклама

Экономика
13:49, 18 февраля 2026Экономика

В предложившем легализовать онлайн-казино ведомстве посетовали на лудоманию

Замглавы Минфина Чебесков посетовал на усугубляющуюся проблему лудомании в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tatiana Maksimova / Shutterstock / Fotodom

Проблема лудомании в России существенна и только усугубляется, в связи с чем необходимо принимать больше мер по борьбе с ней, ведь потерянные в онлайн-казино средства граждане могли бы тратить на саморазвитие или отдавать на государственные нужды, то есть вкладывать в будущее страны. Об этом на пленарном заседании в Совете Федерации заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передает РИА Новости.

Чиновник комментировал принятый Госдумой 11 февраля закон, направленный на борьбу с игроманией. С сентября 2026 года он обязывает легальные букмекерские конторы и тотализаторы размещать информацию о рисках и последствиях участия в азартных играх на своих сайтах и в пунктах приема ставок.

Также эти организации должны будут предоставлять своим клиентам информацию о возможности инвестирования средств. По словам Чебескова, государство создает инвестиционные и сберегательные инструменты, в которые гражданин мог бы вложить деньги, что пойдет на пользу стране, поэтому закон следует утвердить.

Ранее стало известно, что на фоне падения нефтегазовых доходов бюджета глава Минфина Антон Силуанов предложил легализовать в России онлайн-казино и взимать налог на такую деятельность в размере не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей.

Инициатива вызвала противоречивую реакцию. В частности, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ее преждевременной и опасной в социальном плане. По его словам, в ситуации, когда миллионы людей живут в условиях падения реальных доходов, легализация столь доступных азартных игр станет прямым путем к росту игровой зависимости и разрушению семей.

Ранее на этой неделе Чебесков признал, что найти управу на нелегальные онлайн-казино найти пока не удается, так как площадки возникают снова и снова с использованием различных схем.

