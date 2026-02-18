Стюардесса выгнала пассажира с ампутированной рукой с места у аварийного выхода

Стюардесса Jetstar заставила инвалида пересесть с места у аварийного выхода

Пассажир с ампутированной рукой пожаловался на стюардессу авиакомпании Jetstar, которая выгнала его с места у аварийного выхода. Об этом мужчина написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На публикацию, которая позже была удалена, обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, помощник продюсера американской вещательной сети NBC Sports Мэтт Хаббард летел в Аделаиду, Австралия, для освещения турнира по гольфу. Он заранее забронировал место с увеличенным пространством для ног, однако бортпроводница заставила его пересесть, решив, что пассажир с инвалидностью не сможет помочь в случае чрезвычайной ситуации.

«Бортпроводница выгнала меня с места у аварийного выхода, потому что у меня одна рука», — написал Хаббард, призвав подписчиков отказаться от полетов авиакомпанией Jetstar в Австралии.

Однако пользователи сети встали на сторону стюардессы, указав, что она лишь следовала инструкциям. Кроме того, по их мнению, во время регистрации Хаббард должен был ознакомиться с правилами пользования местом у аварийного выхода.

«Наш член экипажа выполняла свою работу, соблюдая требования Управления гражданской авиации, и мы никогда не потерпим оскорбительного поведения по отношению к нашим сотрудникам ни лично, ни в интернете», — заявили представители перевозчика.

Как пишет издание, пассажиры, сидящие в рядах аварийных выходов, должны быть способны самостоятельно открыть их с помощью бортпроводника в случае экстренной эвакуации. Регуляторы авиационной безопасности в разных странах выдвигают строгие условия для таких пассажиров. В частности, в Австралии они должны быть без ампутированных или протезированных конечностей, не моложе 15 лет, не иметь травм и быть здоровыми.

Ранее пилот United Airlines принял решение высадить глухую пассажирку и ее мужа из-за стюардессы. Она нагрубила им и спровоцировала конфликт.

