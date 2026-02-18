Реклама

10:38, 18 февраля 2026

Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

Алексей Гусев
Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли отреагировал на удаление российского полузащитника команды Александра Головина в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ. Об этом сообщает L'Equipe.

Специалист отметил, что расстроен случившимся. «Не только из-за красной карточки, но и из-за обстоятельств. Сейчас мы не можем позволить себе играть вдесятером в таком матче», — заявил Поконьоли.

Головин получил прямую красную карточку в начале второго тайма. Россиянин грубо сыграл против хавбека ПСЖ Витинья, и изначально судья ограничился предупреждением. После видеопросмотра он поменял свое решение.

Матч прошел в Монако в ночь на среду, 18 февраля. Победу со счетом 3:2 одержали гости. В составе ПСЖ весь матч провел российский вратарь Матвей Сафонов. Ответная игра состоится 25 февраля в Париже.

