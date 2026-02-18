Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
08:00, 18 февраля 2026Спорт

Третьяк рассказал о перспективах хоккея в Чечне

Президент ФХР Третьяк заявил о перспективах хоккея в Чечне
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о перспективах хоккея в Чечне. Его слова приводятся на сайте организации.

Третьяк заявил, что уроженцы Чечни обладают боевым темпераментом, силой духа и стремлением к победам — идеальными чертами для хоккеистов. Он уверен, что новый центр развития станет благом для всей российской хоккейной системы и поможет молодежи заявить о себе на высоком уровне

Третьяк отметил энтузиазм чеченских властей в продвижении хоккея: в планах открытие современного ледового катка и создание полноценной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). ФХР готова оказать всестороннюю поддержку, включая методическую помощь, мастер-классы и обмен опытом.

Международная федерация хоккея отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимают участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Американский министр побывал в сауне и снял себя на видео

    В России впервые признали алкоголь веганским

    Обнаружен решивший делать бизнес с 600 килограммами наркотиков россиянин

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Женщина без смущения занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих

    В российском городе вновь заметили «членовиков»

    Третьяк рассказал о перспективах хоккея в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok