Президент ФХР Третьяк заявил о перспективах хоккея в Чечне

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о перспективах хоккея в Чечне. Его слова приводятся на сайте организации.

Третьяк заявил, что уроженцы Чечни обладают боевым темпераментом, силой духа и стремлением к победам — идеальными чертами для хоккеистов. Он уверен, что новый центр развития станет благом для всей российской хоккейной системы и поможет молодежи заявить о себе на высоком уровне

Третьяк отметил энтузиазм чеченских властей в продвижении хоккея: в планах открытие современного ледового катка и создание полноценной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). ФХР готова оказать всестороннюю поддержку, включая методическую помощь, мастер-классы и обмен опытом.

Международная федерация хоккея отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимают участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки НХЛ.

