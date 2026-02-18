Политолог Кошкин: Фиксация нерасширения НАТО на бумаге не даст гарантий

Фиксация на бумаге требования России о нерасширении НАТО на восток не даст гарантий, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условие, при котором блок может выполнить соответствующие договоренности.

Ранее представители посольства РФ в Бельгии сообщили, что Россия потребует от НАТО юридически зафиксировать договоренность о нерасширении альянса.

«Новость, конечно, не новая для НАТО и всего мира. Мы постоянно об этом заявляли, и даже [бывший президент СССР] Михаил Сергеевич Горбачев, который поддался на всевозможные уловки со стороны Запада, тоже просил, и даже нашли документ, который был подписан тогда ответственными лицами. Но наш президент сказал в свое время, что даже подписанные документы не являются гарантией того, чтобы не происходило расширение НАТО на восток», — поделился политолог.

Это первая важная сентенция, которую нужно брать за основу — что принципиально Запад стремится к агрессии против России, и что эту агрессию он видит через расширение НАТО, тем самым втягивая в свою орбиту все больше государств, в том числе когда-то входивших и в социалистический лагерь Андрей Кошкин политолог

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что сегодня классическая дипломатия перестает работать. Так, примеры действий американского президента Дональда Трампа, который захотел включить в состав США Гренландию, входящую в Датское королевство и НАТО, свидетельствуют о том, что уже не существует никаких норм.

«Где же здесь соглашения, где же тут работают всевозможные документы, международное право? Все остается на бумаге. Так что, конечно, мы будем договариваться, вести переговоры, искать формы и методы создания таких соглашений, которые бы обеспечивали долгосрочный мир, как мы сейчас это делаем в Женеве, но вопрос, а что будет значить этот документ, если сама Россия не будет представлять собой державу экономически развитую, в военном отношении весьма содержательную и продвинутую и во всех международных коммуникациях находящуюся на первых позициях?» — высказался эксперт.

По его мнению, именно это станет гарантией того, что задокументированные соглашения будут выполняться. Если же Россия ослабнет, то никакая бумага не обеспечит обещаний, которые были даны теми людьми, которые уже давно не у власти и о которых никто не вспоминает, убежден Кошкин.

До этого посол России в Бельгии Денис Гончар рассказал о контактах РФ и НАТО. По его словам, курс НАТО продолжает быть глубоко конфронтационным, усугубляясь «личной русофобией первых лиц международного секретариата».

